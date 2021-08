Heute Nacht haben bislang unbekannte Täter einen Abfallcontainer am Friedhof in Rottweil in Brand gesetzt. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung entdeckte den Brand und rief die Kollegen der Feuerwehr, die den Container löschen konnten. Die unbekannten Täter haben zudem sämtliche Wasserhähne am Friedhof geöffnet, Schubkarren in die Wege gestellt und Grablichter in Streugutbehältern verstaut. Die Polizei ermittelt.