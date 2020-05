Regionale Rettungsdienste kommen aufgrund der Corona-Pandemie zunehmend in finanzielle Nöte. Allein der Malteser-Rettungsdienst befürchtet ein Minus in Millionenhöhe. Grund sind Einnahmeausfälle, weil viele Angebote der Malteser aktuell nicht gebraucht werden. Die stellvertretende Regional-Geschäftsführerin der Malteser in Baden-Württemberg Sabine Würth aus Freiburg nennt als Beispiele unter anderem wegfallende Sanitätsdienste aufgrund abgesagter Veranstaltungen oder Erste-Hilfe-Kurse, die zurzeit noch nicht wieder erlaubt sind. Auch in anderen Bereichen fehlten Einnahmen in nicht unerheblicher Höhe, weil die Dienste nicht wie gewohnt durchgeführt werden können. Gleichzeitig aber kommen auf die Rettungsdienste, wie etwa die Malteser, erhöhte Ausgaben zu. Kosten verursachen vor allem Schutzmaßnahmen, die für die Rettungsteams getroffen werden müssen.