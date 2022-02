Rennradbesitzer wird Kundendienst zum Verhängnis

per Mail teilen

Ein Kundendienst in der Schweiz ist dem Eigentümer eines teuren Rennrads am Grenzübergang Rheinfelden zum Verhängnis geworden. Die Zöllner hatten ihn bei der Einreise in Deutschland nach dem Grund seiner Schweizreise gefragt. Der Mann sagte, er habe ein Rennrad im Kofferraum und sei damit zum Kundendienst bei seinem Schweizer Händler gewesen. Der Mann wusste offenbar nicht, dass er das fast 14.000 Euro teure Rennrad bereits nach dem Kauf und der Einfuhr nach Deutschland 2021 hätte verzollen müssen. Nun muss er 5.000 Euro bezahlen und sich auf ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung einstellen.