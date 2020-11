Das Reisebüro Bühler mit Stammsitz in Schramberg (Kreis Rottweil) und zwölf Niederlassungen in Südbaden hat Insolvenz angemeldet. Coronabedingte Reisewarnungen, verunsicherte Urlauber und der Wegfall von Geschäftsreisen haben zu Umsatzausfällen von mehr als 90 Prozent geführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters. Insgesamt hat Bühler etwa 220 Beschäftigte an 31 Standorten in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen.