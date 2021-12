Mann greift Polizisten mit Gabel an

per Mail teilen

Ein 23-jähriger Mann hat kurz vor Weihnachten in Gengenbach im Ortenaukreis zwei Polizisten mit einer Gabel verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten und Rettungskräfte zu einer Wohnung nahe der Gengenbacher Innenstadt gerufen. Ein randalierender Mann sei aus einem Zimmer gestürmt, habe die Polizisten mit einer Gabel angegriffen und sich anschließend im Zimmer verschanzt. Erst als weitere Beamte hinzugerufen wurden, sei der 23-Jährige mit weiteren Familienmitgliedern aus dem Haus gegangen. Bei seiner Festnahme habe er sich heftig gewehrt. Der Mann war laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.