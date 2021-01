Die Polizei ordnet ihre Polizeiposten im südlichen Markgräflerland neu. Der Polizeiposten Kandern wird verkleinert, in Bad Bellingen (beide Kreis Lörrach) wird ein neuer gegründet. Der Grund ergibt sich aus der Polizeistatistik: In mindestens 70 Prozent aller Fälle sind die Streifenbeamten bislang von Kandern aus zu Einsätzen ins Rheintal aufgebrochen. Dort sollen ab Ende 2022 die fünf Polizisten von Bad Bellingen näher dran sein. Der Polizeiposten wird dort in das geplante Gesundheitszentrum. In dem Gebäude sind unter anderem eine Apotheke vorgesehen und ein Medizinisches Versorgungszentrum. Die Zahl der Polizisten in Kandern halbiert sich künftig auf vier.