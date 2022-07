Polizei sucht Besitzer von vier Heiligenfiguren

Vier kleine Heiligenfiguren auf einem Baumstumpf haben der Polizei ein Rätsel aufgegeben. Ein Zeuge habe eine Streifenbesatzung zum Fundort in einem Wald bei Rheinhausen (Landkreis Emmendingen) gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei den am Freitag entdeckten Figuren handele es sich um Holzschnitzereien, wie sie in kirchlichen Einrichtungen zu finden sind. Details konnte ein Sprecher nicht nennen. Die Beamten rufen den oder die Besitzer dazu auf, sich beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.