Mehrere Städte und Gemeinden in Südbaden nehmen an einer Pilotstudie mit Corona-Riechtests teil. Der Riechtest soll helfen, eine Infektion mit dem Coronavirus schon am Anfang zu erkennen. Im Kreis Lörrach sind Schopfheim, Rheinfelden und Schönau dabei, außerdem nehmen Villingen-Schwenningen, Offenburg, Emmendingen und Müllheim teil. Getestet werden Mitarbeiter in der Verwaltung oder in Kindertagesstätten, teilweise auch Eltern der Kita-Kinder. Die Pilotstudie beginnt jetzt und dauert bis Ende April. Dafür hat die Firma Corowell aus Nordrhein-Westfalen 30.000 Riechtests zur Verfügung gestellt, die in ganz Baden-Württemberg im Einsatz sind. Initiiert hat das Projekt Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des Städtetags Baden-Württemberg und frühere Oberbürgermeisterin von Lörrach.