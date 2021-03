per Mail teilen

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Freiburg sucht dringend Pflegefamilien. Laut Stadt warten aktuell mehrere Kinder und Babys auf ein neues Zuhause. Melden können sich Familien, Singles oder Paare, die in einer stabilen finanziellen, familiären und sozialen Situation leben, heißt es. Wer in Freiburg wohnt und meint, die Voraussetzungen zu erfüllen, kann sich beim Pflegekinderdienst im Amt für Kinder, Jugend und Familien melden. Der nächste digitale Info-Abend ist laut Stadt für Mittwoch, 14. April, von 17 bis 19 Uhr geplant. Weitere Informationen zu dem Thema gibt es online unter: www.freiburg.de/pflegefamilie