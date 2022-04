Erzbischof Stephan Burger ermutigt bei Osterpredigt im Münster

Der Erzbischof Stephan Burger appellierte bei seiner Predigt am Ostersonntag im Freiburger Münster: Die Menschen sollten trotz aller derzeitigen Krisen die Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren. Krisen, wie dem Krieg in der Ukraine, der Corona-Pandemie und den "Folgen menschlichen Versagens, auch in der Kirche". Als Beispiele der Hoffnung nannte Burger mitmenschliche Begegnungen oder Wahrnehmungen in der Natur. In all dem Elend müsse auch die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft vieler erwähnt werden. Stephan Burger betonte dabei besonders den Tod von zwei ukrainischen Mitarbeitenden des Hilfswerks Caritas International mit Sitz in Freiburg. Sie sind bei einem Raketenangriff in Mariupol gestorben.