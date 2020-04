Der Lörracher Kinderförderverein "Chinderlache" verschenkt an diesem Wochenende 1.200 Osterhasen aus Schweizer Schokolade an Kinder in neun badischen Kliniken. Die Osterhasen gehen unter anderem an das Elisabethenkrankenhaus in Lörrach, die Uniklinik Freiburg, an die Klinik der Diakonie in Kehl-Kork, an das Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden und an die Uniklinik Mannheim. Der Verein "Chinderlache" ist aus der Lörracher Fasnacht hervorgegangen. Schirmherr ist der frühere Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld.