Die katholischen und evangelischen Bischöfe im Südwesten haben zur Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. „Wir können einander Mut machen und uns im Leid und in der Einsamkeit beistehen, durch Trost und das Gebet für einander“, heißt es in einer Botschaft. Wegen der Pandemie müsse alles getan werden, damit das Virus sich langsamer verbreite und dadurch weniger Menschen sterben. Viele Gottesdienste sind wegen einer Verordnung des Landes zur Bekämpfung des Corona-Virus verboten. Sie werden stattdessen im Internet, Fernsehen und Radio live übertragen. So auch an Ostern.