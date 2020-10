per Mail teilen

Das Ortenau Klinikum bereitet sich darauf vor, wieder mehr Corona-Patienten zu versorgen. Die Zahl der Intensivbetten und Beatmungsplätze wurde erhöht. „Aktuell kommen wir gut zurecht“, so Klinikverbund-Geschäftsführer Christian Keller. Seit Anfang Oktober würde es wieder mehr Corona-Patienten geben, aber man habe genügend freie Behandlungsplätze. Im Vergleich zum Frühjahr sei die technische Ausstattung verbessert worden. Schutzkleidung sei ausreichend vorhanden. Operationen werden derzeit in den Ortenauer Krankenhäusern ganz normal durchgeführt. Das solle auch so bleiben. Wenn die Zahl der Beatmungsplätze aber weiter erhöht werden muss, müssen auch wieder planbare Operationen verschoben werden.