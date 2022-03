Bürgermeister starten Hilfstransport

Die Bürgermeister der drei Ortenauer Gemeinden Neuried (Tobias Uhrich), Schuttertal (Matthias Litterst) und Hohberg (Andreas Heck) sind zusammen mit Feuerwehrleuten aus ihren Gemeinden in einem Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze gestartet. Dort werden die Spenden an einer Sammelstelle entgegengenommen. Die Gruppe ist mit zwölf Kleinbussen unterwegs. Sie haben Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Essen und Getränke dabei. Es wurden über 100.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Firmen aus den drei Gemeinden und die Wirtschaftsregion Ortenau unterstützen die Aktion. Die Gruppe will am Sonntag wieder zurück sein.