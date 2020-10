per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat Anklage gegen den 31-jährigen Mann erhoben, der im Juli bei Oppenau vier Polizisten entwaffnet und sich danach im Wald versteckt hatte.

Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz ist nun unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Den Vorwurf der besonders schweren räuberischen Erpressung hält die Anklagebehörde nicht aufrecht. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann sich erst entschlossen hatte, die Waffen mitzunehmen, nachdem die Bedrohungslage beendet war und die Polizisten sich bereits entfernt hatten.

Er soll am 12. Juli, bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Hütte bei Oppenau (Ortenaukreis), vier Polizisten mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihnen dann die Dienstwaffen abgenommen haben. Anschließend war er damit geflüchtet.

Tagelange Suche mit SEK vor Ort

Mit einem Großaufgebot mit Hubschrauber, Hundestaffel und Wärmebildkamera hat die Polizei den Mann danach tagelang gesucht. Am sechsten Tag wurde er nach Zeugenhinweisen in einem Gebüsch gefunden. Bei seiner Festnahme soll er einen Polizisten mit einem Beil am Fuß verletzt haben.

Der 31-Jährige hat sich bislang nur kurz nach seiner Festnahme zur Tat geäußert. Ob der Mann schuldfähig ist, wird derzeit noch geprüft. Das psychiatrische Gutachten liegt noch nicht vor. Der Angeklagte war in Oppenau bekannt und galt als harmlos.