Omikron ist nun auch in der Schweiz die vorherrschende Corona-Variante. Das hat die Bundesregierung in Bern mitgeteilt. Die Behörden rechnen damit, dass es in den nächsten Tagen mehr Infektionen und mehr Einweisungen in Krankenhäuser gibt. Etwa 65 Prozent der Schweizer sind zweimal geimpft. 22 Prozent haben eine sogenannte Booster-Impfung, also eine Auffrischungsimpfung erhalten.