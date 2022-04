Novartis stellt Medizin-Pavillon vor

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat Dienstagabend in Basel seinen neu gebauten Medizin-Pavillon vorgestellt. Dort ist eine multimediale Ausstellung zu den Wundern der Medizin zu sehen. Damit sollen Wissenschaft und Medizin einem breiten Publikum näher gebracht werden. Aufgegriffen werden Themen wie die Zukunft des Gesundheitswesens oder der Forschungsweg vom Labor zum Patienten, so Novartis. Der Pavillon erinnert an einen großen Donut und hat einen Durchmesser von 49 Metern. Abends ist die Fassade beleuchtet. Wie viel er gekostet hat, will Novartis nicht sagen. Ende April werden der Pavillon und die multimediale Ausstellung offiziell eröffnet.