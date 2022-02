Notruf 112: Standortdienst leitet zum Unglücksort

Am Tag des Notrufs (11.2.) informiert der Provider Vodafone über das noch neue Notrufsystem "Advanced Mobile Location" (AML), das unter anderem in der Freiburger Leitstelle betrieben wird. Smartphone-Nutzer in Deutschland, die den Notruf 112 wählen, übertragen dadurch inzwischen fast flächendeckend automatisch Standortinformationen an die Leitzentralen der Feuerwehr. AML kommt mittlerweile in fast allen Feuerwehr-Leitstellen in Deutschland zum Einsatz. Auf diesem Weg sollen bei Notrufen an die 112 die Standortdaten von 95 Prozent der deutschen Bevölkerung empfangen werden. Die eingehenden Daten sind für die zuständigen Leitstellen nur 60 Minuten lang abrufbar, anschließend werden die Daten gelöscht. Lediglich die Positionsdaten werden gespeichert.