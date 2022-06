Nistkästen zum Schutz vor Miniermotte

Zum Schutz der Kastanienbäume vor der schädlichen Miniermotte gibt die Stadt Freiburg jetzt kostenlos Nistkästen für Meisen an die Bürgerinnen und Bürger aus. Der Schädling setzt den Rosskastanien in Freiburg schon seit Jahren schwer zu. Durch den Mottenbefall sterben die Kastanienblätter schon früh im Sommer ab und fallen von den Bäumen. Die Aktion unter dem Motto "Freiburg packt an" soll nun den Vogelbestand der natürlichen Fressfeinde der Motten stärken, sagt Monika Borodko-Schmidt von der Stadt Freiburg (Audio). Wer jetzt Nistkästen für Kohl- und Blaumeisen in seinem Garten aufhängt, schafft Lebensraum für Meisen, die dann die Miniermotten und ihre Larven fressen.