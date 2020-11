Zu einem neuen Stadtquartier an der Schweizer Grenze in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) liegen nun Entwürfe von zwei Architektenbüros vor. Demnach könnten in dem Gebiet „Otterbach Süd“ Wohnblocks für 1.500 bis 2.200 Einwohner entstehen. Das 14 Fußballfelder große Areal „Otterbach Süd“ liegt zwar auf Weiler Gemarkung, gehört aber der Stadt Basel. Die Schweizer Nachbarstadt wollte auf ihrem Grundstück ursprünglich der Messe eine Zusatzfläche geben, unterstützt nun aber die Pläne der Stadt Weil für ein neues Wohnquartier. Zwei ausgewählte Architektenbüros schlagen eine vier- oder fünfgeschossige Bebauung oder sogar Hochhäuser von bis zu 80 Metern vor. Neben der Wohnbebauung soll Platz für Büros, Handwerksbetriebe, Lebensmittel und Kindergärten sein. Bis die Pläne im nächsten Jahrzehnt Wirklichkeit werden können, muss das Regierungspräsidium noch einer Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmen. Der sieht dort ein Gewerbegebiet vor.