Mülleimer senden ihre Füllstände

In Offenburg gibt es jetzt fünf Mülleimer, die über das Internet senden, wenn sie voll sind. Andere Städte testen das System auch. Die überwachten Mülleimer stehen in der Offenburger Innenstadt. Sie sind verbunden mit einem Sender auf dem Dach des Bahnhofes. Die jeweiligen Füllstände werden direkt an die Technischen Betriebe Offenburg übermittelt, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Dort wird entschieden, ob es sich lohnt, die Tonne zu leeren, oder ob die Fahrt überflüssig ist. Technisch wird die Stadt unterstützt von einer Offenburger Firma. Es ist ein Pilotprojekt zum Klimaschutz. Langfristig sollen alle 900 Mülleimer mit dem System verbunden werden.