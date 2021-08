per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Bundestraße 317 am Feldberg gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 69 Jahre alte Mann soll laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt sein. Der Schwerverletzte wurde in sehr kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.