per Mail teilen

Im Mordprozess vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen um ein Brüderpaar hat der Verteidiger für den jüngeren Bruder eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gefordert. Der 22-jährige Bauarbeiter soll in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) einen schlafenden Arbeitskollegen mit einem Holzscheit erschlagen und ausgeraubt haben. Sein älterer Bruder verletzte laut Anklage einen anderen Arbeitskollegen schwer. Während der Anwalt des älteren Bruders weiterhin auf sechseinhalb Jahre Haft plädierte, forderte der Anwalt des jüngeren Bruders für diesen eine doppelt so lange Haftstrafe. Er betonte eine dem Angeklagten attestierte psychische Störung. Dass er nach der mutmaßlichen Tötung eines Arbeitskollegen laut eines abgehörten Telefonats bei einer Festnahme Geiseln nehmen und Polizisten töten wollte, wertete der Anwalt als „Übersprungshandlung“. Von einem kaltblütigen Mord aus Habgier und Heimtücke spricht der Staatsanwalt und fordert für beide lebenslänglich. Am Freitag, 6. November 2020, wird das Urteil erwartet.