Zu gleich mehreren Autounfällen mit mehreren Fahrzeugen ist es am Samstagmittag auf der A5 bei Freiburg-Nord in Fahrtrichtung Teningen gekommen. 13 der 14 Unfallbeteiligten mussten medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Rote Kreuz war mit 24 hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräften zur Versorgung der Verletzten vor Ort. Die A5 war über mehrere Stunden gesperrt.