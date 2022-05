Mehrere Unfälle mit Zweirädern an einem Tag

Am Sonntag ereigneten sich mehrere Unfälle mit Zweirädern im Raum Offenburg (Ortenaukreis), wie die Polizei mitteilte. Ein 49-jähriger Mountainbiker verunglückte tödlich im Wald bei Oberwolfach. Er stürzte mit seinem Bike und starb wenig später im Krankenhaus. In Oberkirch übersah ein Autofahrer an einer Kreuzung einen Radfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt. Zeitgleich stürzte ein Motorradfahrer in einem Kreisverkehr und verletzte sich. Anschließend fiel eine Radfahrerin im Bühlertal auf einem Waldweg hin. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Auf der L103 in Richtung Streitberg stürzten zwei Motorradfahrer direkt hintereinander. Beide verletzten sich schwer.