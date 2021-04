Der EHC Freiburg meldet mehrere Corona-Fälle im Kader. Schnelltests nach dem Spiel beim EC Bad Nauheim am Ostermontag waren negativ, heißt es in einer Mitteilung. Getestet wurden Spieler, Trainer und Betreuer. Anschließend wurden PCR-Tests gemacht, die bei zwei Spielern positiv ausfielen. Die beiden weisen laut Verein milde Symptome auf. Alle getesteten EHC-Mitglieder hatten sich in Selbstisolation begeben. Der Verein steht nun in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt, um das weitere Vorgehen und mögliche Auswirkungen auf die bevorstehenden Playoffs zu besprechen.