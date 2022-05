Bauarbeiter bekommen mehr Geld

per Mail teilen

Der Lohn der rund 1.100 Beschäftigten im Baugewerbe Freiburg ist deutlich gestiegen. Darauf verweist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Südbaden. Ein gelernter Maurer komme demnach auf einen Stundenlohn von rund 22 Euro. Das seien am Ende des Monats gut 80 Euro mehr im Portemonnaie. Außerdem sollten Zimmerleute, Betonbauer & Co auf die anstehende Einmalzahlung von 400 Euro achten, die mit dem Mai-Lohn ausgezahlt werde. Wer nur den gesetzlichen Mindestlohn von 9,82 Euro verdiene, solle sich nach einer neuen Arbeit umsehen. Die Auftragsbücher der heimischen Baufirmen seien voll, deshalb sei es wichtig, den Tariflohn zu fordern, so die Gewerkschaft.