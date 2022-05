Bei der Caritas gibt es wieder mehr Azubis im Pflegebereich. Laut einer Mitteilung der Caritas-Dienstgeber in Freiburg haben 2021 bundesweit rund 61.000 Frauen und Männer in einer Caritas-Einrichtung eine Pflegeausbildung begonnen, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei anderen Trägern sei der Trend bei den Ausbildungszahlen dagegen rückläufig, hieß es. Insgesamt arbeiten aktuell rund 300.000 Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und -diensten der Caritas.