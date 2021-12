Vor den Augen der Polizei Fahrverbot ignoriert

per Mail teilen

Ein 26-jähriger Mann hat in Waldshut-Tiengen gleich zwei Strafanzeigen kassiert, weil er ein Fahrverbot unter den Augen der Polizei zweimal ignoriert hat. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle war er erwischt und mit einem Fahrverbot belegt worden. Weil er seinen Führerschein aber nicht abgab, sollte die Polizei das Dokument beschlagnahmen. Stattdessen fuhr der junge Mann trotz Verbots am vergangenen Freitag vor dem Polizeirevier vor, um den Führerschein abzugeben. Daher kam die erste Anzeige. Die Beamten forderten ihn auf, das Auto stehen zu lassen. Er ignorierte die Ansage, setzte sich wieder hinters Steuer und fuhr davon, was ihm Anzeige Nummer zwei einbrachte.