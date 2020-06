In der Poststelle des Lörracher Rathauses ist am Dienstagmorgen im Briefkasten unbekanntes weißes Pulver aufgetaucht. Daraufhin haben Feuerwehr und Polizei ein Stockwerk geräumt.

Nach der Evakuierung des Lörracher Rathauses hat die Polizei am Mittag Entwarnung gegeben. Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei dem weißen Pulver mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kalziumkarbonat handelte. Das Gebäude bleibt trotz der Entwarnung an diesem Dienstag geschlossen.

Großeinsatz in der Innenstadt

Ein Großeinsatz mit etwa 70 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz hatte am Dienstagmorgen in Lörrach für Aufsehen gesorgt. Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass drei Mitarbeiter der Poststelle einen Brief mit einem weißen Pulver geöffnet hatten. Sie klagten demnach anschließend über Augenreizungen. Das Pulver sei aber wohl lose in den Briefkasten geworfen worden. Die Werksfeuerwehr des Pharmaunternehmens Roche aus Basel hat laut Polizei die Einsatzkräfte mit einem Spezialmessgerät unterstützt. Wer für den Vorfall verantwortlich ist, ist noch unklar.

Drei Mitarbeiter evakuiert

Die drei Mitarbeiter, außer denen sich am Morgen um halb acht niemand im zweiten Stockwerk befunden hatte, mussten das Hochhaus der Stadtverwaltung verlassen. Ihre Kollegen in den übrigen Stockwerken des Lörracher Rathauses konnten zunächst weiterarbeiten, später wurde vorsorglich das gesamte Gebäude evakuiert.

Das Lörracher Rathaus ist teilweise evakuiert worden SWR Matthias Zeller

Als der Großeinsatz der Rettungskräfte angelaufen war, sollten die drei Mitarbeiter dekontaminiert werden und sich in einer mobilen Dusche der Feuerwehr duschen. Sie wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.