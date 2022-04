Unterkünfte für ukrainische Geflüchtete

Im Landkreis Lörrach sind aktuell 1.700 ukrainische Geflüchtete gemeldet. Seit Beginn des Krieges wurden im Kreis 400 zusätzliche Plätze in Unterkünften geschaffen. Neben den bereits bestehenden Gemeinschaftsunterkünften in Rheinfelden, Kandern, Efringen-Kirchen und Schopfheim wurden zusammen mit Kommunen und Hilfsorganisationen weitere acht zusätzlich Unterkünfte für Geflüchteten hergerichtet. Mitte der Woche konnten erstmals in Grenzach-Wyhlen Appartements von Roche bezogen werden, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Auch im SAK in Lörrach und im ehemaligen Marienheim in Bad Bellingen Bamlach haben Geflüchtete ein Zuhause gefunden. Aktuell verfüge man über 250 freie Plätze, was sich aber schnell ändern könne, so das Landratsamt in einer Presse-Mitteilung.