Neues Mobilitätskonzept auf dem Weg

Das Lörracher Rathaus will ein umfassendes Mobilitätskonzept in Auftrag geben, das alle Verkehrsströme umfasst und möglichst klimaneutral ist. Die Stadtverwaltung will künftig den Fahrradverkehr verdoppeln, aber auch für Autofahrer soll die Kreisstadt attraktiv bleiben und genug Parkplätze bieten. Zudem soll Lörrach für das Umland gut mit Bus und Bahn erreichbar sein. Wie das alles unter einen Hut zu bringen ist, muss in den nächsten Monaten ein Fachbüro klären. In das neue Verkehrskonzept sollen auch die Ergebnisse der bereits laufenden Tramstudie einfließen. Sie prüft derzeit, ob es sinnvoll ist, in Lörrach wieder einen Straßenbahnbetrieb einzuführen.