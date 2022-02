Corona-Impfungen weniger nachgefragt

Seit Anfang Januar sind die Auffrischungsimpfungen von wöchentlich mehr als 6.000 auf zuletzt rund 1.000 zurückgegangen. Deshalb schließt der Landkreis ab dem 11. Februar seinen Impfstützpunkt in Rheinfelden. Er kann aber bei steigender Nachfrage kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden, so das Landratsamt. Zusätzlich gibt es an vier Samstagen im Februar Impfaktionen ohne Termin. Dass die Zahl der Impfungen zurückgehen würde, habe man erwartet. Im Herbst habe es einen "Impfstau" gegeben, der aber inzwischen abgearbeitet sei. Das Landratsamt hatte jedoch nicht erwartet, dass die Nachfrage so schnell und früh zurückgehen würde. Darauf wolle man mit einer Plakatkampagne reagieren.