81-jähriger Biker nach tödlichem Unfall verurteilt

Das Amtsgericht Lörrach hat einen 81-jährigen Mann wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der tragische Unfall geschah im vergangenen April. Damals war der 81-jährige Angeklagte in Rheinfelden mit seinem Mountainbike unterwegs, übersah dabei einen 68-jährigen Pedelec-Fahrer und prallte mit ihm zusammen. Der 68-Jährige starb einige Wochen später an den Folgen seiner Verletzungen. Der Angeklagte kann gegen das Urteil und die verhängte Geldstrafe nun binnen einer Woche in Berufung gehen oder Revision einlegen.