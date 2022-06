Kistler als Landrat wiedergewählt

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler ist am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit vom Kreistag wiedergewählt worden. Der parteilose Kistler war der einzig zugelassene Bewerber und erhielt 41 von 45 Stimmen. Damit erhielt er eine klare Bestätigung für die Arbeit in seiner ersten Amtszeit. Die zweite Amtszeit des 46-Jährigen geht bis in Jahr 2030. Martin Kistler freute sich über den großen Rückhalt und versprach, sich weiter für die Elektrifizierung der Bahnstrecke einzusetzen und den Klinikneubau in Waldshut voranzubringen. "An Tatkraft wird es mir nicht fehlen“, so der neue und alte Landrat.