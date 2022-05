Preis für Kunstschaffende mit Behinderung

In Wehr (Kreis Waldshut) wird am Samstag der Lothar-Späth-Preis für Menschen mit geistiger Behinderung verliehen. Wegen Corona ist die Zahl der eingereichten Kunstwerke mit 114 Bewerbungen zwar deutlich gesunken. Doch die Freude, wieder feiern zu können, ist groß. Am Nachmittag wird die in Wehr aufgewachsene Geigerin Anne-Sophie Mutter die Preise übergeben. Im Anschluss findet die feierliche Eröffnung der Ausstellung statt. Dabei zeigen Kunstschaffende mit und ohne Behinderung gemeinsam ihre Werke. Der erste Preis geht an Josef Wicker aus Münsingen (Kreis Rottweil) für sein Werk "Der fliegende Reiter“.