Friedensrat kritisiert Besuch von Verteidigungsministerin

Der Friedensrat Markgräflerland kritisiert den für Dienstag geplante Besuch von Verteidigungsministerin Lambrecht bei der Deutsch-Französischen Brigade am Standort Müllheim. Die binationale Einsatztruppe sei kein Symbol der Völkerverständigung und des Friedens, sondern des Krieges, heißt es in einer Mitteilung. Kriege seien ein Verbrechen. Mit ihnen würden keine Probleme gelöst, sondern nur neue geschaffen. Das gelte auch für den aktuellen Krieg in der Ukraine, so der Friedensrat Markgräflerland.