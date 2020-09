Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag seine Sommertour in Vogtsburg-Oberbergen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beendet. Er war seit Montag unterwegs durch das ganze Bundesland und hat Firmen, soziale und kulturelle Einrichtungen sowie ökologische Projekte besucht. "Kreativität geht auch mit Krisen kreativ um," sagte Kretschmann als Fazit der Tour. Eines der größten Pfunde sei, dass die Menschen in Baden-Württemberg nicht warten würden, bis der Staat käme, sondern selbst etwas in die Hand nähmen. Sie hätten gute Ideen und würden daraus etwas machen. Er gehe "sehr inspiriert von so einer Tour in die Alltagsarbeit zurück", so der Ministerpräsident.