Wegen der Corona-Pandemie sind die Kreiskliniken in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ab Montag für Besucher geschlossen. Wie bereits zwischen Mitte März und Mitte Mai schließen die Lörracher Kreiskliniken für Besucher, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Ausnahmen gelten etwa für die Begleitung Sterbender und für die Kinderklinik im St. Elisabethenkrankenhaus in Lörrach. Dort darf ein Elternteil Kinder begleiten und ein werdender Vater unmittelbar zur Geburt seines Kindes und danach in die Klinik kommen. Beschränkungen gelten auch für die Patienten der Kreiskliniken. Sie dürfen die Klinik nicht verlassen, können aber kostenlos telefonieren und das Internet nutzen, um mit ihren Angehörigen Kontakt zu halten. Damit gehen die Einschränkungen im Kreis Lörrach über die im Nachbarlandkreis Waldshut hinaus: Dort darf pro Patient und Tag noch jeweils ein Besucher in die Klinik kommen.