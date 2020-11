Im Kreis Waldshut müssen in den nächsten Wochen wegen der Verkehrssicherheit massenhaft tote Bäume gefällt werden. In den kommunalen Wäldern sind 2.500 Bäume Opfer des Klimawandels, von Trockenheit und Borkenkäferplage geworden. Nimmt man die Wälder des Staates und der 18.000 Privatwaldbesitzer dazu, dürfte die Zahl der abgestorbenen Bäume nach Schätzungen des Forstes die Zahl 10.000 überschreiten. Die Behörden wollen Schritt für Schritt vorgehen und massenhafte Straßensperrungen vermeiden, sofern wegen umstürzender Bäume am Straßenrand nicht sofort gehandelt werden muss. Bei einer Begehung mit dem Waldshuter Landrat Martin Kistler (parteilos) im Schlüchttal versprach der Landtagsabgeordnete Reinhold Pix (Grüne), in Stuttgart für weitere Fördergelder zu sorgen.