Das Klinikum Hochrhein warnt chronisch kranke und ältere Menschen davor medizinische Behandlungen aus Angst vor einer Corona-Ansteckung zu verschieben. Eine Studie des Klinikums zeige, dass während des Lockdown mehr Menschen an schweren chronischen Krankheiten starben als in den Jahren zuvor. Für ihre Untersuchung haben Mediziner und Rettungskräfte die Fallzahlen in ihren Einrichtungen von Februar bis Ende Mai analysiert. In der Notaufnahme des Waldshuter Klinikums gingen die Fallzahlen um mehr als ein Drittel zurück. Vor allem chronisch kranke Menschen scheuten offenbar den Weg in die Klinik. Denn: Parallel zu den sinkenden Fallzahlen in der Notaufnahme stieg die Sterblichkeitsrate. Im April um 38 Prozent. Nur rund die Hälfte der Fälle seien auf Covid-19 zurück zu führen, so Chefarzt Stefan Kortüm. Kortüm betont: die Klinik tue alles, um ihre Patienten zu schützen. Trotz Corona sollte keiner eine medizinisch notwendige Behandlung scheuen. Auch der Rettungsdienst registrierte immer mehr Einsätze, bei denen die Patienten nicht ins Krankenhaus gebracht werden wollten.