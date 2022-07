Kind durch Luftgewehr verletzt

Ein neunjähriges Kind ist am Mittwoch in Lörrach mit einem Geschoss aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. Der Junge hatte zusammen mit anderen Kindern im Ortsteil Tumringen zwischen Häusern gespielt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 15:30 Uhr. Das Geschoss traf den Jungen in den Hals. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, dort wurde das Geschoss herausoperiert. Das Kind ist mittlerweile wieder zuhause. Bei dem Geschoss handelt es sich um ein sogenanntes Diabologeschoss, das in Luftgewehren verwendet wird. Es ist zwischen 4,5 und 5,5 Millimeter groß. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.