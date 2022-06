Kein grenzüberschreitender Zugverkehr zwischen Müllheim und Mulhouse

Die grenzüberschreitende Zugverbindung zwischen dem südbadischen Müllheim und dem elsässischen Mulhouse ist am Sonntagnachmittag von 14 Uhr an wegen Personalmangels ausgefallen. Stattdessen sollen Busse fahren. Die Bahn schreibt auf Twitter, dass der Ausfall bis Montag (13.06.) um 14 Uhr dauern soll. Auch am zweiten Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket hat es viel Betrieb auf den Bahnstrecken in Südbaden gegeben. Besonders touristische Strecken sind stark ausgelastet. Am Samstagabend wurde der Bahnhof in Freiburg zeitweise gesperrt, da Menschen auf einer Strecke waren. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.