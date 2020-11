Die Polizei in Kehl (Ortenaukreis) warnt vor einem Internet-Betrüger. Der Mann bietet über verschiedene Verkaufsplattformen Fahrzeuge zu einem sehr günstigen Preis an. Er verabredet sich dann mit den Interessenten in Straßburg, verlangt aber vorher eine Anzahlung. Zu einem Treffen in Straßburg ist es laut Polizei nie gekommen. Der Betrüger gehe sehr geschickt vor. Der Weg die Anzahlungen könne nicht nachvollzogen werden kann – das Geld war in allen bekannten Fällen unwiderruflich weg.