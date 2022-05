Studie zeigt: Lieber reparieren statt neu kaufen

Mehr als drei Viertel der Europäer würden ihre defekten Elektrogeräte lieber reparieren lassen, anstatt sich neue zu kaufen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland in Kehl. In Frankreich muss der Verkäufer seit 2021 bei vielen Elektrogeräten einen Reparierbarkeits-Index angeben. Zudem ist es verboten, dass sich Geräte nur in autorisierten Reparaturwerkstätten reparieren lassen. In Österreich gibt es für die Bürger Reparaturbons. Diese Gutscheine decken die Hälfte der Reparaturkosten von Elektrogeräten bis maximal 200 Euro ab. Griechenland verpflichtet die Verkäufer, Ersatzteile während der gesamten geschätzten Lebensdauer des Produkts zu liefern. Neun EU-Länder haben die Mehrwertsteuer für kleine Reparaturen gesenkt.