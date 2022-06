Kanton Basel-Stadt will Gewaltverbrechen bekämpfen

Der Kanton Basel-Stadt will die kommenden zwei Jahre verstärkt gegen Gewaltverbrechen vorgehen, wie der Regeirungsrat mitteilte. Damit sind Verbrechen im öffentlichen Raum, häusliche und sexualisierte Gewalt gemeint. Der Regierungsrat will dafür verstärkt auf Prävention setzen. Damit es gar nicht erst zu Gewalttaten kommt, soll es mehr Alkohol- und Drogenkontrollen an sogenannten Hotspots im öffentlichen Raum geben. Außerdem sind Informationskampagnen geplant, um häusliche Gewalt zu verringern. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft sollen noch stärker mit anderen Departementen zusammenarbeiten. Es ist der dritte Schwerpunkt seit 2017. Die ersten beiden Schwerpunkte sollten Menschenhandel und Einbruchsdiebstähle reduzieren - was laut Regierungsrat auch gelungen ist.