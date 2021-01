Corona, Wald & Co.: Das Regierungspräsidium wirft in seinem Jahresbericht für 2020 einen Blick auf ein Jahr, das nicht nach Plan gelaufen ist. Eine Zusammenfassung.

Interreg-Projekte

Das Regierungspräsidium Freiburg blickt zufrieden auf 30 Jahre Interreg am Oberrhein. Die Trinationale Metropolregion Oberrhein hat sich zur Modellregion für Europa entwickelt, heißt es. Mehr als 800 Projekte in den Bereichen hätten dazu beigetragen, dass Ländergrenzen überwunden werden konnten.

Covid-19: Die deutsch-französische Zusammenarbeit

Die deutsch-französische Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie hat sich laut Regierungspräsidium Freiburg bewährt. Es waren vor allem im Frühjahr anstrengende Wochen, in denen schnell und unbürokratisch entschieden werden musste, heißt es in dem Bericht. Bis Mitte Mai nahmen deutsche Kliniken 29 Corona-Patienten aus dem Elsass auf, 23 von ihnen konnten gerettet werden. Der Zusammenarbeit beider Staaten sei es zu verdanken, dass die Grenze schneller als vom Bund geplant wieder geöffnet werden konnte.

Covid-19: Belastung der Krankenhäuser

Das Regierungspräsidium Freiburg hat Krankenhäuser im vergangenen Jahr während der Corona-Pandemie mit etwa 260 Millionen Euro unterstützt. Mit dem Geld sollte es ermöglicht werden, mehr Betten und Beatmungsplätze zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollten die Kliniken so Einnahmeausfälle ausgleichen und Beschäftigte finanziell unterstützen, die hauptsächlich Corona-Patienten behandelt haben. Das Regierungspräsidium hält an der Zentralisierung von Krankenhäusern fest. Kommende Projekte sind das Zentralklinikum in Lörrach, ein Neubau in Albbruck im Kreis Waldshut und Neubauten in der Ortenau.

Covid-19: Herausforderungen für das Schulsystem

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen, Kindergärten und Kitas haben Familien und Bildungseinrichtungen außerordentlich belastet. Dieses Fazit zieht das Regierungspräsidium Freiburg in seinem Jahresbericht 2020. Herausforderungen gebe es auf Seiten der Lehrkräfte und auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Die Pandemie zeigt, wie wichtig und notwendig die Digitalisierung ist und welche Möglichkeiten sie schafft, heißt es. Ein Blick auf dieses Jahr: Neu hinzukommen soll ein Schulbudget für alle Schulen im Land, bestehend aus einem Sockelbetrag von 3.000 Euro für jede Schule sowie einem Anteil, der sich aus der Schülerzahl ergibt. Dieses Budget soll den Schulen direkt zur Verfügung stehen.

Straßenbauverwaltung und Verkehr

Das Regierungspräsidium Freiburg ist nicht länger zuständig für große Straßenbauprojekte. Denn die Organisation rund um Autobahnen übernimmt nun die Autobahngesellschaft des Bundes. Dazu gehören der Freiburger Stadttunnel und der geplante Weiterbau der A 98 am Hochrhein, heißt es im Jahresbericht des Regierungspräsidiums Freiburg für 2020. Die Kapazitäten, die dadurch frei werden, will die Freiburger Behörde in einem neuen Referat für regionale und nachhaltige Mobilität einsetzen.

Hochwasserschutz – Integriertes Rheinprogramm

Der Hochwasserschutz im Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg geht voran. Wie die Behörde in ihrem Jahresbericht 2020 mitteilt, gab es zwei große Projekte. Der südlichste Abschnitt des Rückhalteraums Weil-Breisach wurde eingeweiht. Dort sei ein Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten geschaffen worden. Der Baubeginn für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim musste coronabedingt auf das Jahr 2021 verlegt werden.

Der Wald

Der Zustand des Waldes bereitet dem Regierungspräsidium Freiburg weiterhin Sorgen. Im Jahresbericht heißt es, dass Hitze, das Sturmtief Sabine und die Corona-Pandemie dem Wald zu schaffen machten. Der Fokus lag auf zwei Projekten: die Wiederbewaldung und das Modellgebiet Südschwarzwald. Denn laut Regierungspräsidium waren der Südschwarzwald und der Landkreis Waldshut besonders betroffen. In dem Gebiet soll erprobt werden, wie Waldbesitzern im Schadensfall möglichst schnell geholfen werden kann.

Digitalisierung der Verwaltung

Das Regierungspräsidium Freiburg plant, ab Juli 2022 in allen Abteilungen die sogenannte elektronischen Akte einzusetzen. Damit will die Behörde künftig mobiler und effizienter arbeiten.