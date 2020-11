per Mail teilen

Eine Ingenieurin aus der Ortenau hat eine Toilette für den Weltraum entwickelt. Das meldet das Unternehmen Duravit in Hornberg, bei dem sie arbeitet. Sie hat eine Toilette konstruiert, die auch in der Schwerelosigkeit funktioniert. Das war die Aufgabe bei einem Wettbewerb der US-Raumfahrtbehörde NASA, bei dem die Ingenieurin den dritten Platz belegt hat. Für die ersten drei Plätze habe die NASA 35.000 US-Dollar ausgelobt; 20.000 Menschen hätten an dem Wettbewerb teilgenommen.