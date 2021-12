Freiburg klotzt beim Impfen: 100.000 Impfangebote bis Silvester

Der Impfstützpunkt der Uniklinik an der Messe Freiburg weitet seine Kapazität weiter aus. Bis Silvester sollen dort 100.000 Impfungen angeboten werden.

Möglich macht das erweiterte Impfangebot des Impfzentrums in der Messe Freiburg unter anderem eine Sonderlieferung des Impfstoffs Moderna und die erneute Inbetriebnahme der Messehalle 2. Neben Auffrischungsimpfungen werden auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Um möglichst viele Impfwillige zu erreichen, sind von Montag an Erst- und Zweitimpfungen ohne vorherige Terminvergabe möglich.

Für die Erweiterung des Impfstützpunkts in der Messe geht die Stadt Freiburg gegenüber Baden-Württemberg finanziell in Vorleistung. Parallel zum Impfstützpunkt wird es dezentrale Impfangebote in verschiedenen Stadtteilen sowie im Augustinermuseum, in der Stadthalle und im Freiburger Theater geben.