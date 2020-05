Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee ist von Horst Seehofers Entscheidung am Donnerstag zu den deutschen Grenzöffnungen enttäuscht. Danach sollen die Grenzkontrollen zur Schweiz und zu Österreich erst am 15. Juni komplett fallen. Die IHK kann es nicht verstehen, dass die Bürger am Hochrhein weitere vier Wochen hingehalten werden. Schließlich würden die Schlagbäume zu den Beneluxländern bereits am Samstag weggeräumt. Für diese unterschiedliche Behandlung gebe es keine Begründung, so die IHK. Außerdem sei das Infektionsgeschehen diesseits und jenseits der deutsch-Schweizer Grenze vergleichbar. Die Voraussetzungen für den freien Reiseverkehr seien also gegeben. Stattdessen müssten die Bürger für einen Grenzübertritt „triftige Gründe“ anführen, kritisiert die IHK. Diese Praxis sei beschämend, rechtlich fragwürdig und schade der Wirtschaft.